Baco Exu do Blues - Reprodução/Instagram

Publicado 02/03/2022 18:01 | Atualizado 02/03/2022 18:17

Rio - Baco Exu do Blues fez um relato curioso na noite da última terça-feira (01°) em seu perfil no Twitter. O cantor e compositor disse que o noivado de uma fã chegou ao fim após a moça tirar uma foto com o rapper.

fotogaleria "Hoje eu vi um noivado acabar porque a menina tirou foto comigo tem gente muito a mais no mundo namoral", escreveu.

Os internautas comentaram sobre o ocorrido. "Livrou a gata de um relacionamento abusivo, Baquinho", escreveu um. "Livramento da mina. Antes agora do que daqui 10 anos", pontuou outro. "Baco, se eu arrumar uma namorada, ela vai ser sua namorada também", brincou um terceiro.

hoje eu vi um noivado acabar porque a menina tirou foto comigo tem gente mt a mais no mundo namoral — baco ye da bahia azeite de dendê (@exudoblues) March 1, 2022