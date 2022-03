Scheila Carvalho - Reprodução/Instagram

Publicado 02/03/2022 14:50 | Atualizado 02/03/2022 14:51

Rio - Scheila Carvalho usou o Instagram para mostrar que o Carnaval foi diferenciado neste ano por causa da pandemia da covid-19. A dançarina de 48 anos posou de biquíni neon enquanto se refrescava em uma piscina, bem longe da agitação rotineira da folia.

"E o meu carnaval foi assim! Diferenciado! Confesso que senti muito falta de pular dançar, de estar perto de vocês, recebendo aquele carinho e trocando aquela energia sul real! Mas Deus sabe de todas as coisas! Fiquei aqui no meu cantinho, meditando e me exercitando", revelou a eterna morena do grupo É O Tchan.

Ela ainda quis saber como foi o feriadão dos fãs. "E como foi o carnaval de vocês?", indagou ela. "Exatamente igual ao seu, sua linda", respondeu um seguidor. "Maravilhosa", postou outra. "Perfeita", elogiou mais uma.