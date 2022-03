Dinho, dos Mamonas Assassinas, e Valéria Zopello - Reprodução/Instagram

Publicado 02/03/2022 14:49 | Atualizado 02/03/2022 14:50

Rio - Nesta quarta-feira (2), completa-se 26 anos desde o acidente fatal que vitimou os cinco integrantes da banda Mamonas Assassinas. Em março de 1996, Alexandre (Dinho) Alves, Sérgio Reoli, Samuel Reoli, Bento Hinoto e Júlio Rasec faleceram após a queda do avião em que viajavam, na Serra da Cantareira, em São Paulo.

A ex-namorada de Dinho, Valéria Zopello, usou seu Instagram para relembrar a morte do vocalista e compartilhou uma sequência de fotos em que aparece ao lado do cantor. "Vinte seis anos de saudades. Amor eterno. Luz e amor", declarou na legenda da postagem.

No Twitter, fãs do grupo que estourou nos anos 1990 homenagearam os artistas ao relembrar a tragédia que também tirou a vida de outras quatro pessoas. "Mamonas Assassinas vive! No coração de cada fã, em cada risada, em cada dança, em cada amizade construída por conta destes cinco meninos, em cada letra de música, a todo instante e a todo momento. Passa ano, passa década, mas vocês são eternos", escreveu uma internauta. "26 anos sem músicas novas, sem piadas, sem rascunhos de músicas, 26 anos sem os meninos de Guarulhos", lamentou outro perfil.

No dia 2 de março de 1996, os integrantes da banda de rock Mamonas Assassinas realizaram um show em Brasília, no Distrito Federal, e deixaram a cidade em um jatinho Learjet com destino a Guarulhos, em São Paulo. Foi quando a aeronave que transportava o grupo se chocou contra a Serra da Cantareira, causando a morte dos músicos e do segurança Sérgio Saturnino, do técnico de apoio Isaac Souto, do piloto Jorge Luís Martini e do copiloto Alberto Yoshiumi Takeda.

Confira as homenagens para o grupo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Valeria Zoppello (@valeriazoppello)

mamonas assassinas vive! no coração de cada fã, em cada risada, em cada dança, em cada amizade construída por conta destes cinco meninos, em cada letra de música, a todo instante e a todo momento, passa ano, passa década, mais vocês são eternos. 26 anos de saudades pic.twitter.com/EdxjFgpqQT — lele (@needyreoli) March 2, 2022

26 anos sem musicas novas, sem piadas, sem rascunhos de musicas, 26 anos sem os meninos de guarulhos.



MAMONAS ASSASSINAS — amanda! (@reolialves) March 2, 2022