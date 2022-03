Paulinha Abelha - reprodução do instagram

Paulinha Abelhareprodução do instagram

Publicado 02/03/2022 14:29

Rio - A cantora Paulinha Abelha, que morreu na última semana, terá sua missa de sétimo dia nesta quarta-feira, às 19h, em sua cidade natal, Simão Dias, no estado de Sergipe. A última homenagem acontecerá na Igreja Matriz de Senhora Santana e será aberta aos fãs da artista, vítima de morte cerebral e falência sistêmica aos 43 anos após um quadro de insuficiência renal.

A cantora também foi velada e sepultada em sua cidade natal na última sexta-feira. O cortejo em carro aberto e a cerimônia aberta aos fãs, amigos e familiares no Ginásio de Esportes José Maria comoveu milhares de pessoas. No dia anterior, ela também foi velada na capital do estado, Aracajú, no Ginásio Constâncio Vieira.

Internação e morte

A cantora Paulinha Abelha estava internada desde o dia 11 de fevereiro, no Hospital da Unimed, em Aracaju, para tratar problemas renais. No dia 17, ela foi transferida para o Hospital Primavera, na mesma cidade. Em seguida, ela apresentou piora clínica e entrou em coma profundo. De acordo com a equipe médica, a artista apresentou piora clínica na última quarta-feira e a morte cerebral foi constatada em sequência.

"O Hospital Primavera comunica, com pesar, que a cantora Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, Paulinha Abelha, faleceu hoje às 19h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. Nas últimas 24 horas apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo. Foi então iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos. Ela estava internada no Hospital Primavera desde o dia 17 de fevereiro, sob os cuidados das equipes médicas de terapia intensiva, neurologia e infectologia", informou a unidade de saúde em nota.

Biografia

Nascida em 16 de agosto de 1978, Paula de Menezes Nascimento Leça Viana é natural do município de Simão Dias, no interior de Sergipe. Ela começou a carreira como cantora ainda na infância e fez parte dos grupos Flor de Mel e Panela de Barro. Em 1998, ela se tornou integrante do Calcinha Preta.

Em 2009, Paulinha deixou o grupo para integrar a G.D.Ó. do Forró com Marlus Viana, com quem foi casada. Em 2014, ela retornou para a Calcinha Preta. Dois anos depois, Paulinha deixou a banda para formar dupla com a Silvânia Aquino. Em 2018, ela voltou a cantar com o grupo. Entre os maiores sucessos na voz de Paulinha no Calcinha Preta estão: "Você Não Vale Nada", "Louca Por Ti", "Ainda Te amo" , "Baby Doll" e "Liga Para Mim".