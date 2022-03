Ana Beatriz Nogueira - Reprodução Internet

Publicado 02/03/2022 10:49 | Atualizado 02/03/2022 13:27

Rio - A atriz Ana Beatriz Nogueira, de 54 anos, foi diagnosticada com um câncer no pulmão. A notícia foi publicada pela colunista Patrícia Kogut, de "O Globo", e confirmada ao "O DIA" pela assessoria de imprensa da atriz. O tumor está na fase inicial e a artista passará por uma cirurgia, que ainda não tem data marcada.

"Sim, a notícia procede e ela está bem e bem acompanhada por médicos da área", disse o representante de Ana Beatriz Nogueira. Atualmente, a atriz está no ar como a personagem Elenice, de "Um Lugar ao Sol", da TV Globo. A novela, no entanto, já teve as gravações encerradas.

Ana Beatriz Nogueira também já está reservada para "Olho por Olho", de João Emanuel Carneiro, que entrará no ar ainda em 2022, substituindo "Pantanal", na faixa das 21h. A atriz precisou redobrar os cuidados com a saúde durante a pandemia da covid-19, já que também tem esclerose múltipla, uma doença crônica e autoimune, que pode afetar a sensibilidade do corpo e a coordenação motora.