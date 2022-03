Brunna Gonçalves - Reprodução/Instagram

Publicado 02/03/2022 19:19

Rio - Bruna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, está aproveitando bastante a piscina da nova mansão, que foi alugada por Lud enquanto a dançarina estava confinada no "BBB 22". Nesta quarta, ela compartilhou cliques nos quais aparece de biquíni e sensualiza para câmera.

"Minha parte favorita da casa nova! Estão ansioso para assistir o tour lá no meu canal?", escreveu a dançarina na legenda da publicação. "Caramba, roubou toda beleza do mundo para você", elogiou uma pessoa. "Gata", postou outra. "Lindíssima", disse mais uma.

Em um dos cliques, é possível ver Ludmilla sentada no cantinho da piscina, tentando escapar do forte sol que elevou a temperatura da cidade do Rio nesta quinta. As duas, no último domingo, protagonizaram clima de romance no "Domingão com Huck". O programa registrou o primeiro encontro do casal após "BBB 22".