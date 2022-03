Lívian Aragão e o namorado, Jota - Reprodução/Instagram

Publicado 02/03/2022 21:22 | Atualizado 02/03/2022 21:24

Rio - Lívian Aragão usou o Instagram nesta quinta-feira para abrir galeria de fotos com o novo namorado, o gamer e influenciador Jota. Eles posaram juntinhos em uma piscina durante viagem com amigos no recesso de Carnaval.

"Photo dump do nosso carnaval (e primeira vez do Rod na praia)", escreveu a atriz, citando o cachorrinho Rod, pet de Jota que também aparece nos registros. Em outra foto, a filha de Renato Aragão e o namorado ainda trocaram declarações apaixonadas. "Tinhamu [sic]", brincaram eles na legenda; "Mais química que shampoo de farmácia", completou Jota.