Publicado 03/03/2022 21:45 | Atualizado 03/03/2022 21:46

Rio - O grupo Calcinha Preta revelou, nesta quinta-feira (3), o novo logotipo da banda em homenagem à vocalista Paulinha Abelha, que faleceu no último dia 24. Após o falecimento da cantora, o desenho de uma abelha foi acrescentado à logo que representa o grupo de forró, que compartilhou a novidade em postagem no Instagram.

"Como não amar Paulinha Abelha? Uma alegria contagiante, um brilho infinito, talento único. Paulinha foi puro amor. Nossa abelhinha doou muito de si pra Calcinha Preta se tornar o que é hoje. Ela entregou o que tinha de melhor pra gente: seu dom, sua espontaneidade, sua beleza... Nos presenteou com sua voz e sua energia vibrante, permitindo que a banda se consolidasse nessa mesma sintonia", disse a legenda da publicação no perfil oficial da banda.

Em seguida, o grupo que seguirá com Daniel Diau, Silvânia Aquino e Bell Oliver nos vocais lamentou a morte de Paulinha: "A alma da banda Calcinha Preta tem muito de Paulinha Abelha e isso é pra sempre. Sua partida deixa uma ferida nos nossos corações, mas não apaga sua história. Seu lugar vai continuar aqui, pois não há nada nem ninguém que possa preenchê-lo".

"Como homenagem, decidimos agregar o desenho da abelhinha à marca da Calcinha Preta, num gesto de respeito, amizade, reconhecimento e saudade", explicou o comunicado. "Paulinha seguirá com a gente, prometemos levá-la à todos os lugares que ela sempre almejou estar e pra sempre amá-la!"

Paulinha Abelha foi internada no Hospital da Unimed, em Sergipe, por conta de problemas nos rins no dia 11 de fevereiro. No dia 17, ela foi transferida para o Hospital Primavera, também em Sergipe. A cantora teve um quadro de comprometimento multissistêmico e, no dia 24, a morte encefálica foi confirmada.

O velório de Paulinha aconteceu primeiramente em Aracaju e, no dia seguinte, em Simão Dias, cidade natal da cantora. O corpo da cantora foi sepultado na tarde da última sexta-feira, no cemitério São João Batista, também em Simão Dias. O sepultamento foi restrito aos familiares.