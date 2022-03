Felipe Neto - Reprodução Internet

Publicado 03/03/2022 18:47

Rio - Felipe Neto chamou atenção dos seguidores no Instagram ao exibir sua nova tatuagem. Na última terça-feira (1), o youtuber publicou uma foto sem camisa onde mostra o contorno do desenho, que é uma coruja com uma coroa acima do peito.

"Só o contorno! Ainda faltam muitas horas de trabalho, mas já dá pra ter uma ideia", escreveu ele na legenda da publicação.

Os seguidores trataram logo de comentar. "Vai ficar mais perfeito do que isso?", disse uma internauta. "Vai ficar muito top finalizada", disse outra. "Gostoso", disparou mais uma.