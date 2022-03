Andressa Urach - Reprodução Internet

Andressa UrachReprodução Internet

Publicado 03/03/2022 16:18

Rio - Andressa Urach, 34 anos, publicou um vídeo em seu canal no Youtube relatando algumas desavenças que vem tendo com o marido, Thiago Lopes. A modelo relatou que as "DRs" acontecem por coisas banais e por isso ficou mais ausente da plataforma. Além disso, Thiago afirmou que a esposa está sendo domada aos poucos.

fotogaleria

"Agora estamos de bem. Mas discutimos bastante nesses últimos dias. Tivemos umas brigas feias. Por isso andamos um pouco afastados. Acho que todo casal tem [discussões], mas se eu discuto com ele, não consigo gravar", começou ela.

"Sempre coloque os nossos nomes nas suas orações, para eu ser uma mulher sábia e ter paciência com meu maridinho", completou Andressa.

Thiago também pediu orações e afirmou que Andressa ainda está sendo domada. "Sábia, submissa... Aos poucos ela está sendo domada", disse ele.