Grazi Massafera e Alexandre Machafer ficaram juntos por cinco mesesReprodução Internet

Publicado 03/03/2022 09:52 | Atualizado 03/03/2022 09:52

Rio - O diretor Alexandre Machafer, ex-namorado de Grazi Massafera, usou o Instagram para fazer um desabafo nesta quarta-feira. O término do relacionamento de cinco meses com a atriz veio à tona neste Carnaval. Nos Stories, Alexandre postou um texto da escritora Wandy Luz.

"Que Deus nos proteja dos olhares da maldade. Que o doce da vida seja suficiente para temperar o amargor alheio. Sejamos também guardiões das nossas energias, blindando e nutrindo o melhor que existe em nós, oferecendo amor e boas vibrações", dizia a postagem.

Também nesta quarta, dois dias após o fim do romance ganhar conhecimento, Grazi Massafera postou fotos em um passeio de lancha com a família em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A última postagem da atriz com o diretor foi em um show de Gusttavo Lima, logo após o Natal do ano passado.