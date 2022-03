Ana Beatriz Nogueira - Reprodução Internet

Publicado 03/03/2022 09:21 | Atualizado 03/03/2022 09:26

Rio - A atriz Ana Beatriz Nogueira, de 54 anos, contou no Instagram, na madrugada desta quinta-feira, que já marcou a cirurgia para a retirada de um tumor no pulmão. A artista descobriu a doença em estágio inicial e revelou que deve operar ainda este mês. Em abril, ela já espera estar em boa fase de recuperação. Em maio, Ana Beatriz começa as gravações de sua próxima novela, "Olho por Olho".

"Nesse mês de março faço minha cirurgia, em abril volto para dançar com os amigos e quem mais chegar", escreveu a atriz na legenda de um vídeo em que aparece dançando ao lado de Márcia Rubim. "Todas as orações e vibrações positivas! Vai voltar com tudo!", comentou o ator Lúcio Mauro Filho. Vários outros artistas comentaram a publicação com emojis de coração, como foi o caso de Leticia Sabatella, Bárbara Paz e Dudu Azevedo.

Ana Beatriz Nogueira teve influenza e, por isso, precisou passar por uma tomografia. O exame detectou um pequeno tumor no pulmão. A informação foi confirmada pela assessoria da artista, nesta quarta-feira. Atualmente, Ana Beatriz Nogueira está no ar na novela "Um Lugar ao Sol", em que interpreta a personagem Elenice. As gravações da trama, no entanto, já foram encerradas.

Em maio, a atriz começa as gravações de sua personagem para a novela "Olho por Olho", de João Emanuel Carneiro, que vai ao ar ainda em 2022, substituindo "Pantanal" no horário das 21h.