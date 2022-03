Luísa Sonza pinta a quadra de sua mansão de rosa - reprodução do instagram

Publicado 03/03/2022 21:47

Rio - Luísa Sonza trabalhou duro nesta quinta-feira. É que cantora decidiu pintar a quadra da mansão onde mora de rosa. A funkeira, inclusive, surpreendeu na escolha do look para encarar o serviço: tênis e biquíni fio dental. No Instagram, ela compartilhou alguns cliques do momento e esbanjou boa forma. "A patricinha que existe dentro de mim resolveu pintar a quadra da minha casa de rosa", escreveu a loira na legenda.

Não demorou muito para amigos e internautas elogiarem Luísa. "Barbie, comentou Maisa Silva. "Amei", disse Gabi, vocalista do Melim. "O look da gata pra pintar. Eu uso shorts velho de pijama e blusa de campanha de vereador", brincou um fã. "Até na hora da pintura a gata está sexy", comentou outro. "Isso tem cheiro de clipe", opinou um terceiro.