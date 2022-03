Gabriel o Pensador - Reprodução Internet

Publicado 04/03/2022 18:44 | Atualizado 04/03/2022 18:44

Rio - Gabriel o Pensador está completando 48 anos nesta sexta-feira (4). Na ocasião, o cantor ganhou uma linda declaração da namorada, Gabriela Vicente, de 21 anos. O casal assumiu o romance em meados do ano passado.

"Em qualquer lugar do mundo ao seu lado eu me sinto em casa e acho que esse sentimento diz muito sobre como você é importante pra mim. "Obrigada por ter tanto amor para dar, por ser sensível, por escrever coisas lindas para mim, por fazer eu me sentir bem e por todo carinho que eu recebo todo dia quando acordo", começou.

"A conexão que a gente tem é coisa de outro mundo! Tenho muito orgulho do homem que tenho ao meu lado. Teu coração é gigante! Desejo muita saúde e proteção para gente viver ainda mais momentos incríveis e mágicos. Parabéns, te amo, te amo", completou.