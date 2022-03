Nanda Costa e as filhas Tiê e Kim - Reprodução/Instagram

Nanda Costa e as filhas Tiê e KimReprodução/Instagram

Publicado 04/03/2022 18:14

Rio - Nanda Costa usou o Instagram Stories para contar sobre sua experiência com a maternidade. A atriz é mãe de Kim e Tiê, suas filhas com Lan Lanh, e detalhou o cansaço com a nova rotina e o dividiu a maternidade real com os seguidores.

"Passando aqui pra dizer que estou amando ser mãe, melhor coisa, meu maior trabalho. Nunca trabalhei tanto. Mas acho que é meu maior trabalho. Acho que tudo que a gente faz com amor é lindo e aqui é amor dobrado. A gente está feliz demais com as meninas, duas bençãos, duas princesas, são super parceiras, mas dá trabalho mesmo, porque são duas pessoas", contou.

"Elas são muito diferentes, são lindas, mas estou compartilhando, já que sempre fui tão verdadeira nos meus stories sempre mostrando a realidade e eu acho que hoje em dia tem mais gente falando sobre maternidade real do que antigamente."

"Quando fiquei grávida ou tinha desejo sempre apareciam stories e reels sobre bebês sempre lindos, fofinhos e maravilhosos, e eu sonhando com aquilo. Chegaram minhas filhas que eu desejei tanto. E chegou uma parte que eu não via tanto, que é essa, do trabalho. Dá trabalho, mesmo! Maravilhoso, não abriria mão de nenhuma das duas, veio o presente que eu queria, mas é um trabalho!"

"Mas elas estão recebendo muito amor e muito carinho, e a gente está muito grata e feliz. Não imagino minha vida sem as duas. E é isso, só queria compartilhar esse lado também: a maternidade é real, a mãe aqui está com filtro, porque a mãe não dorme, quase não durmo. Só pra falarem que a maternidade me fez bem e fez mesmo", concluiu.