Fernanda Paes Leme - reprodução do instagram

Fernanda Paes Lemereprodução do instagram

Publicado 03/03/2022 19:05

Rio - Fernanda Paes Leme, de 38 anos, brincou com o fim do Carnaval através do Instagram, nesta quinta-feira. A atriz e apresentadora posou de biquíni e sugeriu esticar o feriado. "Depois da quarta de cinzas vem a 'quinta de vamos esticar o feriado mais um pouco'", escreveu ela na legenda.

fotogaleria

A artista, inclusive, foi muito elogiada pelos amigos e internautas. "Gata", comentou Maisa Silva. "Que deusa", reagiu um fã. “Mulher! Que corpo maravilhoso é esse”, afirmou outro. "Maravilhosa", destacou um terceiro.

Fê Paes Leme curtiu o fim de semana de Carnaval ao lado do namorado, Victor Sampaio, e amigas como Shantal, Julia Faria e Isabela Soller em Trancoso, na Bahia.