Ana Hickmann toma cervejinha em botecoreprodução de vídeo

Publicado 03/03/2022 18:23

Rio - Ana Hickmann, de 41 anos, foi 'flagrada' pelo marido, Alexandre Correa, em um momento bem gente como a gente. O empresário mostrou a apresentadora sentada em uma mesa de plástico e tomando uma cervejinha gelada. Ele publicou um vídeo do momento no Instagram, nesta quinta-feira, e brincou com a situação.

"Ana Lúcia sendo Ana Lúcia sentando no buteco! E aí, rapazeada, já estão preparando os motores para o fim de semana pós-Carnaval? Bebam com moderação!", escreveu Alexandre na postagem. Ana, então, comentou: "Nesse calor ainda, tudo de bom. Adoro".

Os internautas elogiaram a simplicidade da apresentadora. "A cara da Aninha, gente, simples demais. Ana não tem frescura", disse um. "Nunca imaginei ver Ana sentada na mesa de boteco, amei", confessou outro. "Gente....ela é demais", destacou um terceiro.