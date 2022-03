Natália fica chateada com Jessi após festa do líder. - Reprodução Internet

Publicado 03/03/2022 16:56

Rio - A relação de Natália e Jessi não está em um dos melhores momentos. Nesta quinta-feira (3), durante uma conversa com Lucas, a designer de unhas revelou que ficou chateada com a professora após a festa do líder Paulo André.

"Eu queria muito a piscina, tanto que a minha roupa eu estava usando só para ir na piscina. Eu queria muito ir para a piscina na festa, estava muito animada. Aí, tipo assim, que eu fiquei chateada ontem, né? Quando acabou tudo, não sei como eu acordei. Acho que acordei com barulho, com o pessoal entrando no quarto. Aí, eu falei: 'Ai, já liberaram a piscina?'. E aí, alguém gritou assim: A festa já acabou", iniciou Natália.

"Aí, eu falei assim: 'Não liberaram a piscina, não?'. E a Jessi a gritou: 'Liberaram há muito tempo'. E começou a rir. Eu entendi um pouco ela também, ela quis falar que eu perdi a piscina, mas, sabe quando a pessoa fica rindo: 'Ah, você perdeu'. Sabe? Eu senti de uma forma negativa, me bateu de uma forma negativa", continuou.

"Aí, hoje de manhã, ela nem deu bom dia, foi muito estranho", completou ela.

Lucas amenizou a situação e falou para sister não levar para o coração. "É a forma de falar. Não leva para o coração, não", disse o estudante de medicina.