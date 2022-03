Flay - reprodução do instagram

Publicado 03/03/2022 17:43

Rio - Flay arrancou suspiros dos internautas nesta quinta-feira. A ex-BBB mostrou suas curvas ao posar para um ensaio fotográfico usando biquíni de crochê. Os cliques foram publicados no Instagram. "Mina gostosa no beat ela encosta rebola no pique Anitta", escreveu ela na legenda, citando a música 'Dançarina', de Pedro Sampaio e MC Pedrinho.

Através dos comentários, amigos e fãs da cantora fizeram vários elogios a ela. "Pique Selena Quintanilla", disse Maria. "Que perfeita", reagiu um internauta. "Beleza de milhões", destacou outro. "Gente, que corpo é esse?", frisou um terceiro.

Flay ficou conhecida após participação no 'Big Brother Brasil 20', primeira edição do reality show da TV Globo com a presença de famosos e anônimos. Dentro do programa fez amizade com Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Mari Gonzalez.