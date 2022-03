Ludmilla mostra cachos naturais em passeio de barco, em Angra dos Reis - Reprodução/Instagram

Publicado 03/03/2022 15:33 | Atualizado 03/03/2022 15:36

Rio - Ludmilla surpreendeu os fãs, nesta quinta-feira (3), ao compartilhar as fotos de um passeio de barco que fez em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Nos cliques publicados em seu Instagram, a cantora de 26 anos ostentou o corpão ao posar de biquíni e ainda revelou seu cabelo natural, mostrando seus cachos curtinhos.

Ao abandonar as laces que costuma usar, a funkeira recebeu diversos elogios de fãs e amigos nos comentários da postagem. A ex-BBB Brunna Gonçalves aproveitou para se declarar para a esposa: "Coisa mais linda da minha vida", escreveu a dançarina. "Ai, que linda. Amei o cabelo", disse Maisa Silva. "Que gata", disparou outro perfil. "Maravilhosa", acrescentou mais um internauta.

Ludmilla e Brunna Gonçalves se reencontraram no palco do "Domingão com Huck" após a dançarina ficar pouco mais de um mês confinada no "BBB 22". Após ser eliminada do reality, a ex-sister já conheceu sua nova mansão em um condomínio de luxo do Rio de Janeiro e acompanhou a esposa em alguns shows durante o Carnaval. O casal chegou a trocar muitos beijos no palco do CarnaRildy , no Riocentro, após Ludmilla apresentar a canção "Maldivas" agarrada com a esposa, que inspirou a letra da canção.