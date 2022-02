Brunna Gonçalves e Ludmilla - reprodução do instagram

Brunna Gonçalves e Ludmillareprodução do instagram

Publicado 25/02/2022 21:34

Rio - Brunna Gonçalves está de endereço novo! A ex-BBB conheceu a mansão que vai morar com Ludmilla, nesta sexta-feira. Para apresentar o novo lar à amada, a funkeira preparou uma grande surpresa, com direito a almoço preparado por sua mãe, Silvana. Ao ver o 'menu', a dançarina brincou: "Olha isso aqui, franguinho com quiabo e batata doce. Xepa? Nunca nem vi".

fotogaleria

Em seguida, Brunna deu detalhes da surpresa. "Ela (Ludmilla) inventou uma gravação e quando cheguei no local da gravação simplesmente é a nova mansão que estou morando. A mansão das Brumillas. Chocada. Simplesmente, nos mudamos e estamos morando no condomínio que a gente sempre quis morar", declarou.

A dançarina ainda disse que vai mostrar os detalhes da casa para seus fãs em breve. "E eu gravei tudo para o meu canal. Ludmilla que agilizou tudo. Conseguiu três câmeras e quando sair no meu canal, eu falo para vocês. É a coisa mais linda do mundo, cada cantinho. A piscina, vocês precisam ver. Agora, vou comer, que tem um almoço chiquérrimo me esperando... Vivendo um sonho", completou.

E já tem agito na casa nova. Brunna Gonçalves ganhou uma festa de 'Boas-Vindas' com direito a show de Ludmilla.

Novo lar