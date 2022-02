Maisa Silva em entrevista no ’PodPah’ - Reprodução Internet

Publicado 25/02/2022 16:30

Rio - Maisa Silva, 19 anos, concedeu uma entrevista ao podcast "PodPah', comandado por Mitico e Igão, na noite desta quinta-feira (24). A atriz, que cresceu diante dos holofotes, disse que sempre conseguiu separar a vida pessoal da profissional. Além disso, ela afirma que ao longo dos anos de carreira conseguiu construir uma relação de respeito com a mídia e seus fãs.

"Sempre me trataram com respeito. Escolhi esse caminho de tentar o mínimo possível repercutir com coisas da minha vida pessoal, e sim com meu trabalho. Isso para mim é um negócio de muito respeito. De as pessoas e a mídia entenderem que gosto de ter meu espaço preservado. O dia que eu quiser dar uma polemizada com alguma coisa aí, tudo bem. Mas até hoje não tive essa vontade", explicou a Atriz, que acaba de estrear como protagonista na série "De Volta aos 15", da Netflix.