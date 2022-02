Whindersson Nunes pede desculpas ao pai de Luísa Sonza após declaração polêmica da mãe - Reprodução/Instagram

Whindersson Nunes pede desculpas ao pai de Luísa Sonza após declaração polêmica da mãeReprodução/Instagram

Publicado 25/02/2022 15:31 | Atualizado 25/02/2022 15:36

Rio - Whindersson Nunes se desculpou publicamente com o pai de Luísa Sonza após a mãe do humorista detonar a cantora e Maria Lina Deggan, suas ex-noras, em entrevista . Na última quinta-feira (24), Cézar Sonza usou seu Instagram para se defender das críticas feitas por Valdenice Nunes e o humorista fez questão de comentar a postagem com um pedido de desculpas.

fotogaleria

"Seu Cézar, mil desculpas por isso, e por todo o transtorno até hoje. Perdão, mesmo, por tudo o que eu causei e causo, isso não vai mais acontecer. Perdão, mesmo", escreveu o ator. Em participação no podcast "IELCast", Valdenice revelou que não aprovava as famílias das ex-noras e os pais de Luísa Sonza logo foram às redes sociais para se defender.

Em vídeo publicado no Instagram, Cézar Sonza lamentou as declarações da mãe de Whindersson: "Só queria dizer que fico triste porque era um momento totalmente desnecessário, porque o Whindersson constituiu a vida dele com outra pessoa. Atitude desnecessária, falando da minha vida pessoal. [...] Quando os pais se metem nas coisas dos filhos não leva a nada", declarou.

A mãe de Luísa, Eliane Gerloff, também se pronunciou sobre a polêmica e adotou um tom apaziguador ao comentar a fala de Valdenice Nunes: "Hoje eu quero falar de uma frase que Madre Teresa de Calcutá sempre dizia: 'Nunca me convidem para falar sobre guerra, sempre me convidem para falar sobre a paz, para promover a paz'. Então é isso, é uma frase que nunca esqueço, sempre levo comigo".

Confira: