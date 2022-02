Rafa Kalimann - Reprodução

"Ao contrário do que muitas pessoas chegaram a afirmar, eu não emiti uma opinião sobre. Eu apenas compilei algumas informações que eu li em vários veículos de comunicação e decidi compartilhar com aqueles que, assim como eu, também estão assustados e não entendem exatamente o que está se passando. Por isso no começo do texto a primeira coisa que eu falei foi que as pessoas pesquisassem sobre e entendessem, de fato, do que se trata", começou ela.

"O que mais me surpreende nessa história, é que no meio de tanta coisa ruim, de tanta atrocidade acontecendo, o governo do nosso país do jeito que está, com tantas pessoas fazendo mal uma para a outra, as pessoas estão mais preocupadas com a minha 'autoridade' ou a falta de, sobre determinado tema que eu, como cidadã, me senti compelida a compartilhar", continuou.

"Na real, a gente fala uma coisa em Minas que cabe muito bem gora: ‘vão catar coquinho’. Vão cuidar da vida de vocês. ou melhor, usem toda essa energia para gente mandar oração para essas pessoas, que estão precisando muito", completou Rafa.