Anitta e Simaria - reprodução do instagram

Anitta e Simariareprodução do instagram

Publicado 25/02/2022 18:20

Rio - Parece que Anitta não quer mais guardar mágoas, já que tem resolvido alguns desentendimentos do passado. É que depois de Pabllo Vittar e Bruna Marquezine, a Poderosa surgiu abraçadinha com Simaria, da dupla com Simone, durante o Prêmio Lo Nuestro, realizado em Miami, nos Estados Unidos, na madrugada desta sexta-feira. Vale lembrar que elas não se falavam há cinco anos.

fotogaleria

O encontro das duas foi promovido pelo produtor Rodrigo Branco. Ele, inclusive, compartilhou uma foto das duas bem sorridentes em sua rede social. “Se é para conectar pessoas, faço isso com muito amor”, escreveu ele na legenda.

O desentendimento entre Anitta e Simaria aconteceu em 2017, durante o lançamento do hit ‘Loka’. Em 2019, a sertaneja revelou o motivo da briga: um conselho. “A gente (Simone e Simaria) foi dar um conselho para ela e ela não gostou. Às vezes, a gente dá um toque para alguém e a pessoa não quer ouvir. Acontece até mesmo com a gente".

Tudo em paz com Pabllo Vittar e Marquezine

Pabllo Vittar: A drag queen e Anitta cantaram juntas no ensaio de carnaval da Poderosa, no último dia 12. Na ocasião, Pabllo chegou a pedir para seus fãs pararem de brigar. "Para de brigar no Twitter, P##ra! Porque a gente se ama, car**ho", destacou. A confusão entre as duas aconteceu em 2017 por conta dos gastos da gravação do clipe de "Sua Cara". Na época, Anitta disse que gastou US$ 70 mil na gravação. Logo depois, a Poderosa convidou Pabllo para cantar numa festa promovida por ela. Só que a drag cobrou um cachê de R$ 40 mil para se apresentar. Anitta ficou uma fera e amizade entre as duas ficou estremecida. Mas, pelo visto, elas já superaram a situação...

Bruna Marquezine: A atriz curtiu o ensaio do bloco de Anitta, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no fim de janeiro. A presença de Bruna no show da cantora deixou muita gente surpresa, já que existia um rumor de que as duas não se davam bem. Elas teriam se estranhado após uma suposta ficada de Anitta com Neymar no Carnaval de 2019. Mas, pelo que tudo indica, a paz reinou. As duas foram vistas se cumprimentando com um abraço nos bastidores do evento. Bruna ainda compareceu a mais um show da cantora neste mês.

Internautas reagem

O fim das desavenças entre Anitta e alguns famosos virou piada entre alguns usuários do Twitter. Alguns até acreditam que a Poderosa vai voltar a falar com Ludmilla e as duas farão mais um feat. As duas brigaram, em 2020, pela autoria de outra música, "Onda Diferente", presente no álbum "Kisses" (2019), da Poderosa. Lud chegou a gravar um vídeo de dez minutos para expor que o principal motivo principal do desentendimento e do fim da parceria foi que Anitta apareceu como uma das compositoras da canção, o que não teria acontecido.

meu sonho é a Anitta e Ludmilla fazendo as pazes

eu ODEIO esse "fãs" que ficam provocando a rivalidade entre elas. — (@yanalvex) February 25, 2022

Anitta tá voltando a falar com geral, espero que antes do ano acabar ela e ludmilla nos surpreendam com uma foto juntas e clipe de "favela chegou" — felip (@Felipoliver_) February 25, 2022

A única guerra do Brasil que queremos paz …é o que falta pra realinhar as órbitas dos planetas. #Anitta #ludmilla #paz #peace pic.twitter.com/Tc5qH09CpH — Thiaguito (@jundlost) February 25, 2022