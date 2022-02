Rio - Paolla Oliveira e Marcelo Serrado gravaram cenas de 'Cara e Coragem', próxima novela das 7, da TV Globo, na estrada de Grumari, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira, e foram clicados por um paparazzo. Na ocasião, a atriz dirigiu um carro e esbanjou estilo. De saia justinha, cropped e um camisão, ela mostrou o corpão em forma. Já o ator, que pilotou uma moto, usou uma calça, camisa e casaco de couro.

Os dois são protagonistas da trama, que vai substituir 'Quanto Mais Vida, Melhor!' e tem estreia prevista para o fim de maio. Paolla dá vida a Nat e Marcelo interpreta Moacir. Dublês publicitários, eles abrem uma agência no ramo após serem demitidos. Os profissionais, no entanto, serão envolvidos no mistério do assassinato de Clarice, personagem de Taís Araújo.

