Maria Cândida afirma que mantém tesão através da reposição hormonal. - Reprodução Internet

Publicado 25/02/2022 15:00

Rio - Maria Cândida, 50 anos, decidiu fazer uma revelação em seu Instagram nesta sexta-feira (25). Na ocasião, a jornalista contou que mantém o tesão na menopausa através de reposição hormonal. Além disso, ela ressaltou que não são todas as mulheres que podem realizar o tratamento e que precisam de uma avalição médica individualizada.

"Folia da loba aos 50 anos e na menopausa. Sinta tesão, caia na Folia (em casa mesmo este ano!) Tudo é uma questão de ajuste na taxa do hormônio ESTROGÊNIO, entre outros processos, claro! Mas ele é o grande CORTA TESÃO da Mulher na Menopausa (eu!). A maioria das brasileiras entra na Menopausa entre 48 e 52 anos e tem queda gigante da libido, cansaço, insônia, ressecamento vaginal, calores", começou.

"E, Maria, como você tem esse fogo todo na menopausa?! Resposta: reposição hormonal, exercício físico, alimentação nutritiva. Mas o Equilíbrio de Hormônios salva", continuou.

"Atenção, nem todas as mulheres podem fazer reposição hormonal porque tiveram câncer de mama (ou na família) ou trombose (na dúvida consulte seu médico, tá!), mas a minha vida mudou depois da reposição. Entrei oficialmente na menopausa em junho do ano passado, tive muitos sintomas, inclusive zero vontade de transar", completou.