Andréa Sorvetão mostra mudanças no corpoReprodução Internet

Publicado 25/02/2022 12:09

Rio - A ex-paquita Andréa Sorvetão postou no Instagram, nesta quinta-feira, uma foto em que compartilha as mudanças em seu corpo após um mês de dieta e exercícios físicos. "Prontooo!!! Como vocês pediram!! Taí!!! Com data e tudo!!!", escreveu na legenda da imagem, em que aparece de biquíni.

"E já comecei a mudar minha alimentação e ver meus hormônios !!! Enfim… Vou mostrando pra vocês… Porque estou no foco e mais pessoas entraram comigo nesse foco!!! Coloco sempre no Stories. Acompanhem", pediu.

A ex-paquita recebeu elogios nas redes sociais. "Que motivação", escreveu uma pessoa. "Você inspira pessoas", disse outra seguidora. "Parabéns! Precisamos de mulheres unidas", comentou outra fã.