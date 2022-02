Sabrina Sato desembarca em aeroporto do Rio com a família

Rio - Sabrina Sato desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, nesta quinta-feira, com o noivo, Duda Nagle e a filha, Zoe, de 3 anos. Os três usaram looks bem confortáveis e estilosos na viagem. Simpáticos, eles ainda fizeram várias poses para o paparazzo ao perceber que estavam sendo fotografados. Ao deixar o local, a pequena se divertiu com os papais.

Relatar erro