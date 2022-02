Edson Celulari e Karin Roepke deixam a maternidade com a filha

Rio - Edson Celulari e sua mulher, Karin Roepke, deixaram a maternidade Perinatal, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira, com a filha Chiara. Sorridentes, os dois posaram para fotos na saída do local e trocaram beijinhos.

A bebê veio ao mundo nesta quarta-feira. Nas redes sociais, o casal falou sobre o momento especial. "Nasceu Chiara, saudável e cheia de charme. Emoção e agradecimento. Vamos de mãos dadas, filha, construir o amanhã", escreveu o ator. "Cheguei de braços abertos e muito amor no coração! Vamos viver uma jornada linda, mundão?", comentou Karin.

Chiara é a primeira filha de Edson e Karin. No entanto, o ator já é pai de Enzo, de 24 anos e Sophia, de 19 anos, frutos do casamento com Claudia Raia.



