Viviane Araújo Reprodução/instagram

Publicado 24/02/2022 15:13

Rio - No set de gravação do programa "Família Paraíso", Cacau Protásio e Leandro Hassum brincaram sobre os cuidados que Viviane Araújo tem recebido nos bastidores após anunciar sua gravidez. A atriz anunciou que espera o primeiro filho com Guilherme Militão.

fotogaleria "Cheguei aqui sete horas da manhã, estava na cadeira e fui obrigada a sair por quê? Prioridades! Agora está grávida... Tive que sair para a grávida maquiar", brincou Cacau Protásio. "Cheguei 6h30 da manhã e tive que sair da cadeira porque Viviane Araújo está grávida", contou Leandro Hassum. "Estou ferida e vou ter que esperar prioridade", acrescentou Cacau. Viviane endossou a brincadeira: "Gravidinha tem as prioridades".

Os atores também brincaram sobre o corpo de Viviane Araújo após engravidar. "Está grávida, mas está gostosa. Come pra p***", falou Hassum. "Está comendo doce, pastel e está gostosa. O dela vai para a bunda, o meu vem para cá (barriga)", brincou Cacau.