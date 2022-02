Sammy Lee é um dos nomes mais citados para o 'BBB 22' - Reprodução

Publicado 24/02/2022 18:28

Rio - Após Pyong Lee e Sammy anunciarem o término do casamento , a influenciadora de 23 anos usou suas redes sociais para dividir um desabafo com os seguidores. A loira conta que se dedicou demais às pessoas que amava e, agora, pretende usar seu tempo como solteira para focar em si.

“Tenho 23 anos, me dediquei muito às pessoas que eu amo, a minha vida inteira. Ultimamente tenho priorizado alcançar coisas que eu nunca tive de fato”, refletiu a mãe do pequeno Jake, de 2 anos, em seus Stories do Instagram. “Quero me aprofundar na sabedoria emocional, amor-próprio, gestão de sentimentos. Mergulhar na minha identidade. Estar completa de mim mesma”, completou ela.

Na noite da última terça-feira, Sammy foi às redes sociais para anunciar o fim do casamento com o ex-BBB Pyong Lee. O ex-casal havia reatado o relacionamento em outubro do ano passado, após ficarem três meses separados. Na ocasião, a influenciadora tinha decretado o término da relação após uma suposta traição do ilusionista durante as gravações do reality "Ilha Record".