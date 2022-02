Aline Campos - Reprodução/Instagram

Aline CamposReprodução/Instagram

Publicado 24/02/2022 18:18

Rio - Aline Campos, de 34 anos, compartilhou alguns registros de sua viagem para o Mato Grosso do Sul. A modelo apareceu de biquíni aproveitando as águas do Circuito Boca da Onça, próximo à Bonito, e comentou sobre sua conexão com a natureza.

"Tem lugar que nos conecta com nossa paz interior, como esse. A natureza vibra nessa paz e amor incondicional, nos dando a oportunidade de entrar em ressonância com essa frequência, proporcionando elevação e cura de tudo o que nos permitirmos curar!", disse.

"Mas de nada adianta estar em contato com a natureza, acender incensos, velas, comprar vários cristais, se não nos permitirmos abrir o coração pra entrar nessa vibração! Podemos estar num lugar oposto a esse da foto, num verdadeiro 'caos' externo, vibrando calmaria e harmonia, em alinhamento com nosso 'Eu' mais elevado. A paz e o caos estão dentro de nós, basta escolhermos acessar um ou o outro! Só depende de nós, sempre!!!", completou.