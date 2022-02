Carol Peixinho - reprodução do instagram

Publicado 24/02/2022 17:33

Rio - Carol Peixinho arrancou suspiros dos internautas ao exibir sua beleza e boa forma no Instagram, nesta quinta-feira. A ex-participante dos realities 'Big Brother Brasil' e 'No Limite' aproveitou o dia de folga para se exercitar e jogou beach tennis com os amigos. Logo depois, ela tomou uma chuveirada para espantar o calorão.

"Banho de felicidade. Banho de vitamina D. Banho de endorfina. Day off do jeito que amo", escreveu ela na legenda. Os internautas logo reagiram aos cliques. "Que perfeição. Você é maravilhosa", elogiou um. "Tá batendo um bolão", brincou outro. "Linda demais", destacou um terceiro.