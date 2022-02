Gil do Vigor - Reprodução

Publicado 24/02/2022 19:52

Rio - Gil do Vigor aproveitou a quinta-feira (24) para compartilhar com os seguidores seu vídeo de inscrição para o "Big Brother Brasil 21". No registro publicado no Instagram, o ex-BBB abordou suas experiências acadêmicas e falou sobre os conselhos de amigos para entrar no reality show.



Olá 'Big Brother Brasil', olá vocês que estão me assistindo. Meu nome é Gilberto, tenho 25 anos de vigor. Sou muito bonito, maravilhoso, eu sei disso. Mas veja só, estou mandando esse vídeo porque eu sou 'Big Brother Brasil', sei que já ganhei esse um milhão. Sei que o Brasil me ama, o Brasil me quer aí dentro. Todos estão me chamando. Meus amigos falam 'se inscreve', eu já ganhei esse dinheiro, esse dinheiro já está na minha conta", disse no vídeo.

Gil do Vigor foi o último eliminado antes da final do reality show e conquistou quase 15 milhões de seguidores no Instagram. Atualmente, o ex-BBB se divide entre o PhD de economia realizado nos Estados Unidos e um quadro no programa "Mais Você".