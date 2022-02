​​Zeca Pagodinho, Fernanda Paes Leme e Fernanda Rodrigues se divertem em shopping

Rio - Zeca Pagodinho, Fernanda Paes Leme e Fernanda Rodrigues almoçaram juntos em um restaurante de um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira. Os três aproveitaram o momento para colocar o papo em dia, dar boas risadas e até fazer um brinde.

Através do Instagram, Fe Paes Leme compartilhou uma foto do momento e explicou que o encontro com o sambista não foi marcado. "Do nada encontramos tio Zeca no shopping", escreveu ela na legenda.



