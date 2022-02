Natália Deodado no Domingo Legal - Reprodução

Publicado 24/02/2022 11:40

Rio - O apresentador do SBT Celso Portiolli resgatou imagens da participação de Natália Deodato no "Domingo Legal" em junho de 2019. A mineira, que está confinada atualmente no "BBB 22", da TV Globo, participou do quadro de paquera "Xaveco".

"Revendo o Xaveco, eu encontrei uma pessoa que talvez vocês conheçam. Foi aqui que ela aprendeu os melhores dotes de paquera", escreveu Portiolli ao mostrar vídeo de Nat usando vestido rosa no palco de seu programa. Dentro do "BBB 22", Natália troca beijos, carinhos e amassos debaixo do edredom com Eliezer e leva a web à loucura.

Antes do apresentador resgatar cliques, internautas já haviam apontado a participação de Natália em programas de TV. Além disso, as diversas profissões da sister antes do confinamento também geraram memes nas redes sociais.