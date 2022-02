Paulinha Abelha - reprodução

Paulinha Abelhareprodução

Publicado 23/02/2022 21:29

Rio - A equipe de Paulinha Abelha, que morreu aos 43 anos, nesta quarta-feira, usou as redes sociais dela para prestar uma homenagem póstuma. No texto, eles agradecem por terem dividido tantos momentos com a vocalista do Calcinha Preta, exaltam seu talento e dizem que vão lembrar para sempre dela.

"É com profunda tristeza que comunicamos que a nossa querida Paulinha Abelha nos deixou e partiu para o outro plano. Com certeza já está nos braços do Pai. Nenhuma palavra será suficiente para expressar o sentimento de imensurável de dor pela perda deste ser de luz. Muita honra para todos nós termos compartilhado a vida, a arte, a voz, a alegria, a amizade, o sorriso. Tantos momentos que ficarão na lembrança de cada um de nós. Vá em paz!", dizia um trecho.

Por fim, os profissionais ressaltaram que Paulinha era uma pessoa muito apegada com a família e tinha um talento inegável. "Paulinha respirava a sua família, a arte e cultura, os fãs, o palco... Ela era tão leve, que o seu pouso nesta existência foi breve. Mas o suficiente para polinizar amor e paz em abundância. Foram 30 anos de carreira profissional e mais de duas décadas dedicadas a banda Calcinha Preta. E será eterna a sua colaboração na nossa música, na nossa vida. Paulinha fechou as cortinas aqui na Terra, hoje, para ir falar de música e amor lá no Céu. Por uma eternidade vamos lembrar desta doce criatura!".







