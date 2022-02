Estilosa, Paolla Oliveira vai a restaurante da Zona Oeste do Rio

Rio - Paolla Oliveira almoçou em um restaurante da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira. Para a ocasião, a atriz, que estava acompanhada de uma amiga, caprichou no look: um vestido jeans bem curtinho, que deixava seus pernões em evidência. Simpática, ela acenou para o paparazzo ao perceber que estava sendo fotografada.

