Flay sensualiza para fotos enquanto cozinhareprodução do instagram

Publicado 23/02/2022 16:46 | Atualizado 23/02/2022 16:47

Rio - Flay, de 27 anos, arrancou suspiros dos internautas ao posar de camiseta e calcinha fio-dental enquanto cozinhava. A ex-BBB ainda surgiu nos cliques, publicados no Instagram, nesta quarta-feira, com algumas partes do corpo sujas de farinha. “Vai umas panquecas aí?”, brincou a cantora na legenda.

Não demorou muito para as amigas de Flay se manifestarem. “Gostosa”, disse Hariany Almeida. “Gata”, concordou Gizelly Bicalho. "Maravilhosa", afirmou Gracyanne Barbosa. Os fãs também se derreteram pela beldade. "Que corpão", elogiou um. "Muita beleza pra uma só mulher", opinou outro. "Mulher, me fale como ter um corpo desse vá", pediu um terceiro.