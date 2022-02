Esposa do cantor Leonardo se irrita com mentiras publicadas sobre seu casamento. - Reprodução Internet

Publicado 23/02/2022 18:28

Rio - Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, tem ficado bem incomodada com fofocas que rondam seu casamento. A jornalista explicou por meio dos stories do Instagram que as notícias falsas divulgadas por alguns portais vem deixando sua mãe preocupada. Além disso, ela pediu para que parem que inventar informações sem fundamento sobre o seu relacionamento.

"Gente, estou muito triste porque está saindo tanta coisa falando de mim e do Léo, tanta fake news. E aí isso tem uma repercussão tão ruim, porque chega no ouvido da minha mãe, tadinha, ela fica chorando, acreditando nisso, até eu provar para ela que tudo isso é mentira", começou ela.

"Ah, poderia dar um basta nessas coisas, né? Coisa que faz ruim para a gente, a gente não pode levar adiante. E outra coisa: notícia que não é verdade, não tem fonte segura, é muito chato, desmoraliza até a minha profissão", escreveu a loira que é formada em jornalismo.