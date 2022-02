Rafa Brites e Felipe Andreoli vibram com o nascimento do segundo filho - reprodução do instagram

Publicado 23/02/2022 18:05 | Atualizado 23/02/2022 19:00

Rio - Rafa Brites e Felipe Andreoli anunciaram o nascimento de Leon através do Instagram, nesta quarta-feira. Os dois, que são papais de Rocco, de 5 anos, publicaram uma foto das mãos da família para falar sobre o momento especial. O bebê veio ao mundo na noite de terça-feira. A apresentadora e o pequeno passam bem.

"Às 20h40 do dia 22/02/22 você, Leon, nasceu. Tava tocando Because, do Beatles e aí, no exato momento em que você saiu da barriga, começou a tocar Here Comes the Sun. Foi lindo, mágico. A mamãe está ótima, foi aquela guerreira de sempre e já tá super disposta, agarrada na cria. O papai desta vez chorou menos, o que não significa pouco, porém, vibrou e aproveitou cada segundo. Seu irmão, o Rocco, assim que te viu sorriu e ficou desconfiado. Pouco tempo depois tava te acariciando e mostrando o irmão com orgulho pra família que veio te visitar. E pra todas as pessoas que, mesmo de longe, gostam e admiram nossa família, muito obrigado. A energia de vocês estava aqui conosco. E por isso compartilhamos um pouco desse momento tão especial com vocês", escreveu o apresentador.

Não demorou muito para os amigos do casal se manifestarem. "Ai, meu coração transborda", comentou Fernanda Gentil. "Me emocionou mano. Que benção. Seja bem-vindo, Leon", disse André Vasco. "Ae, mano! Parabéns", reagiu Lucas Lima.