Rio - Laura Keller revelou nesta quarta-feira (23) que seu noivado com Gustavo Saad chegou ao fim. A DJ divulgou a notícia nos Stories do Instagram e contou o motivo da decisão. O casal assumiu o relacionamento em novembro do ano passado e um mês depois Laura Keller se mudou com o filho, Emanuel, e o então namorado para a Praia de Atafona, no Rio de Janeiro.

"Eu tentei, mudei minha vida com a cara e a coragem para uma prainha de nome estranho, Atafona, a praia de futuro incerto, que está sendo engolida pelo mar. Apaixonada e esperançosa de que seria perfeito. Vida calma, gramado, horta, galinhas, bebê descalço correndo e um homem lindo para amar e chamar de meu. Eu me joguei, embarquei em uma obra que não era minha, mas como companheira e moradora da casa, fiz parte. A calma do interior começou a aumentar o tamanho dos muros. A rotina e a falta do que fazer começou a acorrentar meus pés e mãos. A casa que era grande começou a ficar pequena. E a obra... Tinha dias que me sentia em um looping infinito", iniciou o relato.

"Alguns outros detalhes podem ficar de fora, não estou afim... Mocinhos e vilões existem em todas as histórias. A bondade ou maldade está nos olhos de quem vê. O público tem livre arbítrio de opinar. Mas só quem realmente sabe da verdade são duas pessoas, o casal. Podem me chamar de louca, bipolar, perdida. Me pintar como a pior de todas. Só não podem me chamar de medrosa. Porque eu não tenho medo de ser feliz. Sigo firme, forte e plena. Convicta do que quero e do que vou conquistar. Tentar não é errado. Errado é se amargurar por não ter arriscado. E agora vida que segue. E as pessoas que falam que sou louca, bipolar, perdida. Corrigindo, eu sofro de ansiedade", acrescentou.

Gustavo Saad também comentou o fim do relacionamento e saiu em defesa da ex-noiva. "Tem muita gente aqui indo falar mal da Laura, mandando mensagem pra ela. Parem com isso, não é porque a gente terminou que tem que falar mal do outro. Vivemos coisas boas, não deu certo porque ela não se adaptou a Atafona, ela vivia numa cidade grande, aqui foi tudo muito diferente para ela. Ela achou que ia se adaptar aqui e não se adaptou. Respeito a opinião dela e espero que vocês respeitem também, não tem motivo pra ninguém ficar brigando e falando mal. Laura é uma excelente mãe e mulher, uma pessoa incrível", disse.