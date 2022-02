Luana Piovani, os filhos e Pedro Scooby - reprodução do instagram

Luana Piovani, os filhos e Pedro Scoobyreprodução do instagram

Publicado 23/02/2022 15:45

Rio - Luana Piovani contou para os internautas se planeja ter mais um filho durante um bate-papo com eles através do Instragram Stories, nesta quarta-feira. A atriz, que é mãe de Dom, Bem e Liz, fruto de seu relacionamento com o ex-marido, Pedro Scooby, se divertiu ao falar sobre a situação. "Acho que eu teria. Teria, sim. É, acho que teria", comentou ela, aos risos.

fotogaleria

Luana ainda disse para seus admiradores como consegue dar conta dos três filhos e do trabalho. "É complicado. Tenho uma santa aqui em casa que me ajuda a dar conta das coisas. Ela fica até às 16h, faz almoço, deixa pro jantar, porque eu não cozinho. Ela deixa comida pro fim de semana e a partir das 16h eu estou aqui. Quando eu pego trabalho, cada hora alguém me salva. Mas quando eu pego trabalho, peço pra ela dormir aqui em casa. Mas como meus trabalhos são coisas pontuadas, tenho tempo de me organizar. Meus pais estão indo embora de Portugal, eles aqui estavam me ajudando muito. Mas agora vou ficar três meses só eu e os três. Três meses, não. Acho que daqui a um mês e meio o Pedro (Scooby) volta, se Deus quiser. É na garra", destacou.

Atualmente, Luana namora Lucas Bittencour. Os dois estão juntos há um ano.