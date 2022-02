Maraisa afirma que o apresentador Danilo Gentili foge dela há cinco anos. - Reprodução Internet

Publicado 23/02/2022 13:33 | Atualizado 23/02/2022 13:57

Rio - Maraisa, da dupla com Maiara, abriu o jogo sobre sua vida amorosa em uma entrevista ao "PodCats", comandado por Camila Loures e Virginia Fonseca, nesta terça-feira (22). Na ocasião, a cantora foi direta em falar do suposto affair que possui com o apresentador Danilo Gentili.

"Aí você mexeu com meu coração. Danilo é maravilhoso. Estou tentando desenrolar, mas está difícil. Faz tempo que ele foge, tem uns cinco anos que ele foge. Tem cinco anos que ele me enrola. Mas ali só vou se for para casar", começou.

"Os caras que a gente quer são os mais medrosos. Eu sou da que chega no cara, e tem um que corre. Depois fico fingindo que é brincadeira. Já coloquei muita coisa a perder por achar que o cara quer, tentar resolver, e acabar com tudo", completou a sertaneja.