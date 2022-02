Paulinha Abelha e o marido, Clevinho - reprodução do instagram

Publicado 23/02/2022 22:01

Rio - Marlus Viana, ex-marido de Paulinha Abelha, falou sobre estado emocional de Clevinho Santos, atual marido da cantora, e Josefa, mãe dela, em entrevista à Quem, antes da morte da vocalista do Calcinha Preta ser anunciada nesta quarta-feira. Segundo o cantor, Clevinho emagreceu mais de 10 quilos em uma semana. "Clevinho é muito meu amigo! Não dá para descrever como ele e a Dona Josefa estão. Eles estão destruídos. Clevinho emagreceu mais de 10 quilos em 7 dias. Ele não come, não dorme direito. Os médicos até pediram para ele dormir. E a mãe dela está cheia de remédios, não consegue raciocinar", disse ele.

À publicação, Marlus ainda contou que Clevinho tinha esperança que a esposa reagisse aos tratamentos médicos. "Quando a gente não espera uma situação, a pancada é muito forte. Ele não está em condições de falar. Falo com ele, mas ele fica disperso, é como se o cérebro não estivesse trabalhando. Ele está com olheiras, com os olhos de apreensão, fica encostado em um canto, é perturbador", afirmou.