"Que tristeza te perder tão precocemente, Paulinha Abelha. Que sua passagem seja de muita luz e que todos aqueles que te amam sejam confortados por Deus. Meus sentimentos a família, fãs e amigos!", escreveu Wesley Safadão.

Que sua passagem seja de muita luz Paulinha, e que todos aqueles que te amam sejam confortados por Deus. Meus sentimentos a família, fãs e amigos! pic.twitter.com/E8Qhf9uX9w — Wesley Safadão (@WesleySafadao) February 23, 2022

Juliette também se manifestou através do Twitter: "Meu Nordeste está em luto pois uma das maiores vozes do forró nos deixou hoje. Paulinha Abelha marcou gerações, inclusive a minha, e é com a sua música e carisma que sempre será lembrada. Meus sentimentos aos familiares, fãs e amigos. Descanse em paz, Paulinha", publicou.

Meu Nordeste está em luto pois uma das maiores vozes do forró nos deixou hoje. Paulinha Abelha marcou gerações, inclusive a minha, e é com a sua música e carisma que sempre será lembrada. Meus sentimentos aos familiares, fãs e amigos. Descanse em paz, Paulinha. — Juliette (@juliette) February 23, 2022

A dupla Matheus e Kauan ressaltou que a voz de Paulinha será eterna: "Você vai fazer falta, Paulinha. Não conseguimos colocar em palavras o vazio que fica aqui pra todos os amigos, fãs e familiares. Sentimos muito pela sua partida e oramos para que os corações daqueles que te amam encontrem paz. Sua voz será eterna. Fica com Deus".

Você vai fazer falta, Paulinha. Não conseguimos colocar em palavras o vazio que fica aqui pra todos os amigos, fãs e familiares. Sentimos muito pela sua partida e oramos para que os corações daqueles que te amam encontrem paz. Sua voz será eterna. Fica com Deus — Matheus & Kauan (@matheusekauan) February 23, 2022

Ed Gama compartilhou um momento com a cantora e desabafou: Infelizmente minha ídola nos deixou. Paulinha, cantora da maior banda de forró do mundo, o Calcinha Preta que sem dúvidas é a banda da minha vida. E pensar que 15 dias atrás, ela me chamou no palco do show dela pra falar de mim pro público que a segue. Vou guardar isso pra sempre".

Infelizmente minha ídola nos deixou. Paulinha, cantora da maior banda de forró do mundo, o Calcinha Preta que sem dúvidas é a banda da minha vida. E pensar que 15 dias atrás, ela me chamou no palco do show dela pra falar de mim pro público que a segue. Vou guardar isso pra sempre pic.twitter.com/upFp92EXAL — Ed Gama (@oedgama) February 23, 2022

O perfil de Simone e Simaria publicou: "Descanse em paz, Paulinha".

Descanse em paz Paulinha pic.twitter.com/MQXTVB1h6K — Simone e Simaria (@SimoneeSimaria) February 23, 2022

Confira o que os outros artistas disseram:

Paulinha:sua voz,seu sorriso,sua alegria,sua luz,sua amizade e seu carinho sempre comigo...tudo isso ficará guardado eternamente na minha memória e no meu coração.Descanse nos braços do Pai minha amiga!Meus sentimentos aos familiares, amigos, fãs e a família @calcinhapreta pic.twitter.com/P05zYXtIwQ — Joelma (@Joelma) February 24, 2022

Paulinha vc fez muita gente girar calcinha preta no dedo pro ar, e alegrou multidões com sua alegria e sensualidade. Obrigada cantora!!! pic.twitter.com/0KToT8kK58 — Gaby Amarantos (@GabyAmarantos) February 24, 2022

Infelizmente perdemos mais uma grande artista. 2022 não tem facilitado a nossa felicidade.



Deixo aqui meus sentimentos para os familiares e amigos da cantora Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta. — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) February 24, 2022

Cresci cantando e dançando Calcinha Preta. Uma banda que representa nosso nordeste e que embala nossos corações. Paulinha fez história com sua incrível voz e carisma no palco. Feliz que pude realizar o sonho de conhecê-la. Meus sentimentos aos fãs, amigos e familiares. pic.twitter.com/Xyjsm0eMgo — Rico Melquiades (@RicoMelquiades) February 23, 2022