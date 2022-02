Pocah - Reprodução

PocahReprodução

Publicado 23/02/2022 14:19 | Atualizado 23/02/2022 14:40

Rio - Pocah concedeu uma entrevista ao "PodDelas", apresentado por Bruna Unzueta e Tatá Estaniecki, nesta terça-feira (22). Na ocasião, a cantora contou que foi roubada, agredida e abusada sexualmente pelo seu ex-marido. A ex-BBB ainda destacou que seu relato não é vitimismo, mas uma forma de compartilhar sua história e encorajar outras mulheres que passam pela mesma situação de abusos e violência.

"Eu já contei várias vezes isso que eu passei, e eu não me resumo a esse cara, mas ele já me agrediu, me roubou, abusou de mim sexualmente e psicologicamente de todas as formas possíveis. Gosto de testemunhar isso aqui de que, cara, olha tudo que eu passei, e dei a volta por cima, e consegui deixar tudo isso lá atrás. Falo sobre isso porque gosto de falar, não é para me fazer de vítima, porque eu sei que nesse momento tem muitas mulheres passando exatamente por tudo que passei", iniciou a cantora bem emocionada.

"Eu tentei denunciar, cheguei a ligar para pedir socorro em um momento que achei ia morrer. Liguei para a polícia e ele simplesmente me trancou dentro de casa, desceu, atendeu [os agentes na porta] e falou: 'É briga de marido e mulher, está tudo bem, está tudo tranquilo, ela está descansando lá'. Ninguém quis me ouvir, ninguém quis saber se eu estava viva, se eu estava morta, ninguém quis investigar, ninguém entrou. Estava trancada, não podia [sair]. Quando ele [voltou para o quarto] e eu o vi sozinho, pensei: 'Hoje ele me mata'. E aí ele me agrediu, tentei fugir, fui para a casa da minha mãe no dia seguinte e ele foi atrás de mim", continuou.

"A minha filha foi a virada de chave da minha vida de tudo. Todo o meu amor foi transferido para ela, ela me deu uma força que eu nem imaginava que poderia sentir na vida, ela me salvou, quando você se torna mãe, você tira força e não sabe de onde. E eu não queria criar minha filha naquele meio. Falei: 'Não é isso que eu quero para a minha filha'", completou Pocah.