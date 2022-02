Petra Mattar - Reprodução / Instagram

Publicado 23/02/2022 11:14 | Atualizado 23/02/2022 11:27

Rio - Petra Mattar, de 27 anos, usou o Instagram Stories, nesta quarta-feira, para falar sobre como o seu pai, Mauricio Mattar, lida com o fato de ela ter criado um perfil no site OnlyFans, plataforma usada para compartilhar conteúdo adulto. Ao saber que a filha produz fotos e vídeos sensuais, o ator apenas disse para ela não fazer "algo muito escancarado".



"Como seu pai lida com o seu OnlyFans?", perguntou um seguidor anônimo. "Ele não lida. Meu pai sabe exatamente quem eu sou, ele não se importa com isso. Ele só me disse que não precisava ser algo muito escancarado, e eu concordei", respondeu Preta.

Na plataforma, a influenciadora cobra mensalidade de 36 dólares, o que equivale a 180 reais na atual cotação, para compartilhar fotos e vídeos sensuais. Nos últimos meses, diversos famosos também optaram por produzir esse tipo de conteúdo, como a ex-Chacrete Rita Cadillac, a apresentadora Núbia Oliiver, a ex-Fazenda Raissa Barbosa, o ator Thomaz Costa e o ex-participante do "De Férias Com Ex", Rafael Vieira.