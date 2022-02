Samara Felippo e Carlos Bolsonaro - Reprodução

Publicado 23/02/2022 14:46

Rio - Samara Felippo usou seu perfil no Instagram para expor uma situação desagradável, nesta quarta-feira (23). A atriz acusou o vereador Carlos Bolsonaro de usar a imagem de suas filhas, Alícia e Lara, indevidamente. O político usou um registro da atriz usando uma capa de chuva para abraças as filhas, que contraíram Covid-19 durante as férias.

fotogaleria "Estava reunindo forças e tomando coragem pra fazer esse pedido uma vez que, como muitos, me sinto tão impotente. Peço a vocês que já me seguiam, que sabem sobre o que é o vídeo e o que eu estava passando na época, e aos que passaram a me seguir depois, explico rapidamente: sem ver minhas filhas há mais de 20 dias, elas voltaram das férias com Covid pra casa. Julho de 2021. Ainda com muitas dúvidas sobre essa doença, sem nenhuma dose da vacina, eu só queria abraçá-las e criei essa forma divertida e cheia de amor. Chorei dias seguidos nessa época", explicou.

Samara Felippo contou que Carlos Bolsonaro publicou o vídeo sem autorização e fora de contexto. "Ele acha que está tudo bem fazer isso e para mim é muito grave expor os filhos dos outros. Independentemente de ideologias, de política, de que lados estamos, isso para mim é inadmissível. E tampouco eu quero entrar em guerra, conflito, em justiça, não estou a fim", disse. A atriz ainda pediu para os seguidores denunciarem a publicação do vereador. "Desculpem pedir isso, mas foi a única forma que encontrei de derrubar o vídeo".